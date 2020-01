Glasgow : Nakarawa de retour chez les Warriors, c'est fait

Bayonne s'y voyait déjà



🔙 Leone Nakarawa has re-joined the club on a deal until the end of the season and the Fiji international is due in Glasgow today #NaksIsBack

— Glasgow Warriors (@GlasgowWarriors) January 2, 2020

Retour à la case départ pour Leone Nakarawa (31 ans). Comme attendu, le Fidjien achèvera la saison sous des couleurs qu’il connaît parfaitement., pendant trois ans : entre 2013 et 2016., ses ex-coéquipiers et ces fans dont il a demeuré l’un des chouchous, même après son départ. « Je suis resté proche de mes anciens partenaires durant mon passage à Paris et ça a joué un grand rôle dans ma décision de revenir ici », avoue « Naks », visiblement très pressé de retrouver l’ambiance des matchs de Glasgow à domicile. « Je suis impatient de voir des visages familiers dans le public quand je pénétrerai sur la pelouse du Scotstoun Stadium »Les supporters de Bayonne n’auront pas cette chance.sur un contrat de six mois là aussi (comme celui que le joueur a paraphé chez les Warriors). Mais l’ex-Racingman et ses 600 000 euros de salaire annuels avaient préféré faire faux bond au club basque au dernier moment et filer à Glasgow, au grand dam du président de Bayonne Philippe Tayeb, groggy. « Tout était fait. Je suis déçu car on aurait lancé un message fort à nos supporters, à l’équipe et notre environnement. En trente minutes on avait réussi à réunir les fonds nécessaires pour le faire venir », déplorait alors le dirigeant, tandis que Nakarawa, annoncé dans l’avion pour le Pays basque, mettait finalement le cap sur l’Ecosse.Mais non sans que le club de Glasgow ait fait le forcing pendant les heures précédentes pour tenter de convaincre le deuxième ligne capable d’évoluer en troisième ligne de revenir à ses anciennes amours plutôt que d’entamer une nouvelle love story. Bayonne se voyait déjà ouvrir le plus beau des cadeaux sous son sapin de Noël. Au lieu de cela, ce sont les Warriors qui s’offrent de magnifiques étrennes.