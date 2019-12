Divers : Diarra dans un état critique

Ibrahim Diarra (36 ans) entre la vie et la mort. L'ancien rugbyman se trouve actuellement dans un état critique suite à des complications survenues lors d'une intervention. Victime d'un AVC, l'ex-troisième ligne de Castres notamment est hospitalisé actuellement à l'hôpital Georges-Pompidou de Paris. Né à Paris, le massif joueur (1,85 m, 95 kg) qui avait terminé sa carrière l'année dernière sous les couleurs du club de Lavaur (Tarn) en Fédérale 1 était revenu en région parisienne pour se reposer après avoir déjà été victime d'une alerte cardiaque, nous apprend Le Journal d'Ici sur son site.

Champion de France avec Castres

Après avoir fait ses débuts à Montauban, Diarra avait pris la direction de Castres. Resté six ans au CO, il y a été sacré champion de France en 2013 puis finaliste l'année suivante. En revanche, c'est lors de son passage à Montauban que le troisième ligne ayant quitté le Top 14 en 2017 sur une dernière expérience à Pau avait eu droit à son unique sélection avec le XV de France, mais pas des moindres, puisque c'est lors du Tournoi des VI Nations que le joueur aux 183 apparitions parmi l'élite et qui faisait partie du groupe retenu à l'époque par le sélectionneur français Marc Liévremont avait eu les honneurs de son unique cape avec les Bleus, face à l'Italie. Titulaire ce jour-là, Diarra avait contribué à ce large succès des Bleus face aux Italiens (25-13, essais de Floch, Jauzion et Rougerie) au Stade de France.