Discipline: Pas de sanction pour le Castrais Jenneker

Cité pour son comportement lors de la rencontre Castres Olympique - ASM Clermont Auvergne, du samedi 26 janvier 2019 (J15 Top 14), le talonneur castrais Jody Jenneker a été blanchi. Après visionnage des images vidéo de l’action en cause, audition des arguments du licencié, et en cohérence avec les critères d’analyse de la Commission sur les actes de jeu déloyal, la commission de discipline et des règlements de la Ligue nationale de rugby (LNR) a décidé qu’il n’y avait pas lieu à sanction disciplinaire à l’encontre du joueur. Jenneker est donc qualifié pour la 16e journée du Top 14 et le déplacement du CO à Pau le 16 février (18h).

A noter également qu'àprès examen des rapports des officiels de match, des arguments présentés par l’USA Perpignan et du casier disciplinaire du club, il a été prononcé à l’encontre de la lanterne rouge du Top 14 une amende de 12 000 € pour « Désordres occasionnés par le public » et plus particulièrement pour « Troubles causés dans l’enceinte sportive (jet d’objet) ». Les faits concernent la rencontre USA Perpignan - Section Paloise Béarn Pyrénées du samedi 26 janvier 2019 (J15 Top 14). Enfin, le Stade Rochelais et le Montpellier Hérault Rugby écopent l'un et l'autre d'une amende de 5 000 € pour « Bagarre entre joueurs » lors de Stade Rochelais - Montpellier Hérault Rugby du samedi 26 janvier 2019 (J15 Top 14).