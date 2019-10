Discipline: Diaby, capitaine de l'UBB, suspendu 7 semaines

Jefferson Poirot, de retour de la Coupe du monde, est appelé à récupérer son brassard de capitaine de l'Union Bordeaux-Bègles que son coéquipier Mahamadou Diaby avait si bien porté en ce début de saison du Top 14 pour mener le club du président Marti jusque sur la deuxième marche du podium, dans le sillage du leader lyonnais, après 8 journées disputées.

Mais Diaby va devoir s'éclipser, après que la commission de discipline et des règlements de la Ligue nationale de rugby (LNR) l'a reconnu coupable de "Jeu dangereux" et plus particulièrement pour "Soulever un adversaire du sol et le laisser tomber ou le pousser vers le sol de telle sorte que sa tête et/ou le haut de son corps heurte le sol" lors du dernier match face au CA Brive. Le 3e ligne écope d'une suspension de 7 semaines et sera requalifié à compter du 23 décembre prochain.

D'autres peines de suspension sont prononcées à l'égard du Montpelliérain Johannes Goosen (3 semaines, requalifié le 18 novembre), des Lyonnais Francisco Gomez-Kodela (2 semaines, requalifié le 18 novembre) et Liam Gill (1 semaines, requalifié le 11 novembre), mais aussi de l'Agenais Rémi Vaquin (2 semaines, requalifié le 16 novembre) - une amende d'un montant de 10 000 euros est par ailleurs infligée au SUA.