Coronavirus : La Ministre des Sports confirme le huis clos pour la reprise des championnats

A partir du 11 mai, la France devrait débuter le chemin vers un retour à la normale. Un déconfinement progressif qui ne sera pas sans conséquences sur le sport, notamment la reprise des championnats professionnels. Alors que plusieurs sports (basketball, volleyball et handball notamment) ont décidé de mettre un terme provisoire ou définitif à leurs saisons 2019-2020 avec une reprise des activités espérée pour après l’été, le Top 14 tout comme la Ligue 1 ont fait le choix d’attendre et conservent l’espoir de renouer avec la compétition dans les semaines à venir. Interrogée par le quotidien L’Equipe à l’issue d’une réunion avec les ministres européens en charge des sports, Roxana Maracineanu a clarifié la situation.

« Si les championnats reprennent, ça ne pourra être qu’à huis clos car le Président de la République a indiqué qu’il n’y aura pas de rassemblement possible avant mi-juillet, tonne la Ministre des Sports. Il n’y aura pas la possibilité de rassembler les spectateurs dans un stade. » Une déclaration qui devrait refroidir les présidents de clubs qui conservent l’espoir d’une reprise proche de la normale dans un délai réduit.

Maracineanu : « On fait ce qu’on peut pour aider les clubs »

Inactifs depuis la mi-mars, les clubs professionnels voient leur situation économique se détériorer. En effet, face à l’absence de rentrées d’argent telles la billetterie, le sponsoring ou les droits TV, les clubs doivent tout de même honorer les contrats avec les joueurs. Une situation dont Roxana Maracineanu est tout à fait consciente. « On fait ce que l’on peut pour aider les clubs parce que l’on sait qu’ils sont pris en étau entre des salaires importants à verser aux joueurs et l’argent qui ne rentre pas, principalement les droits télé mais aussi la billetterie, sans parler des contrats de sponsoring qui sont en danger », assure la Ministre des Sports.

Une aide qui, en plus des mesures prises pour les entreprises, un fonds d’aide au sport a été évoqué. « Il y a aura quelque chose qui ressemblera à un fonds spécifique sport qui pourra rassembler de l’argent du privé, du public et des collectivités dans le cadre du plan de relance, avance Roxana Maracineanu, qui met en avant le rôle que l’Agence Nationale du Sport (ANS) pourra jouer. Avec l’ANS, nous consultons tout notre écosystème pour recueillir leurs propositions dans le cadre du plan de relance. On a la chance d’avoir cette Agence, lieu favorisant de tels échanges et son président, Jean Castex, chargé du déconfinement. »

Maracineanu confiante pour le Tour de France

Si les championnats sont destinés à reprendre à huis clos, ce ne sera pas le cas du Tour de France. Reportée de juin-juillet à août-septembre afin d’échapper à une annulation, la Grande Boucle devrait se dérouler sans encombre, c’est en tout cas ce qu’espère Roxana Maracineanu. « Le Tour de France a été déplacé pour ne pas se dérouler à huis clos. On sait que le modèle du Tour repose principalement sur les villes qui s’engagent et les droits télé, rappelle la Ministre des Sports. Personne n’était pour le huis clos et notamment les villes car le Tour est un événement qui rassemble. Vu l’expérience des organisateurs, ils sont prêts à se mobiliser presque au pied levé. »

Autre événement majeur dont la crise sanitaire a perturbé le calendrier, les Jeux Olympiques de Tokyo auront désormais lieu à l’été 2021. Un changement de date qui va perturber la préparation des sportifs, mais cela n’inquiète pas la membre du gouvernement. « Il faut accepter l’incertitude. C’est vrai que même l’avenir nous paraît incertain, mais le délai me semble raisonnable, assure Roxana Maracineanu. Mon inquiétude est d’accompagner la reprise de l’entraînement des sportifs, veiller à la stabilité de l’encadrement technique, les tranquilliser par rapport aux modalités de sélections. Il faut que les équipes de France soient constituées le plus tôt possible pour qu’ils puissent être sereins pour préparer les JO de Tokyo. » Des Jeux qui, selon elle, seront « une étape très importante si on veut réussir les Jeux de Paris 2024 ».