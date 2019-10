Contre Montpellier, Bayonne prolonge l'euphorie !

Déjà crédité du meilleur début de saison pour un promu depuis l'instauration du Top 14 (saison 2005-2006), l'Aviron Bayonnais confirme en disposant ce samedi, à Jean-Dauger, de Montpellier (28-24) en ouverture de la 7e journée.

Une 4e victoire pour les joueurs de Yannick Bru qui ont bien failli ne pas profiter de l'indiscipline du MHR, illustrée notamment par le carton rouge de Yohan Goosen (43e), mais ont fini les plus forts pour s'imposer grâce aux essais de pénalité (20e), Matt Luamanu (33e et Alofa Alofa (63e). Les visiteurs, toujours au contact malgré leurs insuffisances, se contentent du bonus défensif en passant la ligne à deux reprises par Paul Willemse (39e) et Anthony Bouthier (59e).

Au classement, les Basques rejoignent provisoirement l'UBB à la deuxième place, derrière le leader lyonnais, tandis que les Héraultais font du surplace et seront probablement en dehors du Top 6 à l'issue de la journée.