Clermont : Vahaamahina prolonge de trois ans

Vahaamahina : "Un honneur et une fierté"



#OFFICIEL ⚠️ 3⃣ saisons de plus pour Sébastien Vahaamahina qui portera les couleurs de l' @ASMOfficiel jusqu'en juin 2025 ⚠️#YellowArmy 💛💙

Lire l'article complet 👉 https://t.co/ulzAVyIxNx pic.twitter.com/tQTSL5DRi2



— ASM Rugby (@ASMOfficiel) October 28, 2021

Sébastien Vahaamahina (30 ans) reste à Clermont., ravi d'avoir trouvé un accord avec le joueur d'origine wallisienne pour pouvoir continuer de profiter jusqu'en 2025 des services et du talent de l'ex-international (il a décidé de prendre sa retraite) aux 46 sélections sous le maillot du XV de France et« Nous sommes très heureux de voir Sébastien prolonger à nos côtés, se félicite le club auvergnat dans un communiqué. Je connais le joueur depuis mon premier passage à l’ASM où il était déjà un élément clé du pack. L’homme a encore évolué ces dernières saisons en prenant de l’épaisseur dans le groupe. C’est un joueur très expérimenté dont les performances sur le terrain sont capables d’entrainer avec lui le reste de l’équipe. C’est un leader dont nous avons besoin, un homme fort de notre groupe qui participe depuis de nombreuses saisons à l’histoire de ce club. Nous allons poursuivre l’accompagnement de sa carrière et aussi de sa famille dans un environnement favorable à son épanouissement afin qu’il continue d’apporter tout ce qu’il donne aux "jaune et bleu" et à notre public. Nous sommes très heureux de pouvoir compter sur lui lors des trois prochaines saisons. »Un plaisir partagé par celui qui compte 144 matchs sous le maillot clermontois et"Je suis très heureux de continuer l’aventure en Auvergne pour trois saisons supplémentaires, reconnaît le joueur qui avait porté le brassard de capitaine lors des cinq premiers matchs cette saison mais est absent actuellement. J’ai trouvé ici, un équilibre pour ma famille et de l’ambition pour ma carrière. Je me sens bien dans cette région, avec ce maillot. Ce sera un honneur et une fierté de défendre, avec le soutien de la Yellow Army, les couleurs de notre club lors des prochaines saisons. » Voilà une (très) bonne chose de faite.