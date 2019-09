Clermont: Une charnière Parra-McIntyre à Paris

Le Stade Français accueille Clermont ce dimanche à Jean-Bouin (16h50) pour l'affiche de clôture de la 5e journée de Top 14. Bien que ces deux noms fassent saliver les spectateurs, il s'agira d'une opposition entre deux formations malades. Le club de la capitale est lanterne rouge avec une seule victoire, tandis que l'ASM, 11e, n'a qu'une victoire de plus à son actif et seulement 3 points de plus au classement.

Pour ce déplacement, Franck Azéma associe son capitaine Parra et la recrue McIntyre pour guider les Jaunards à Paris. A signaler que Betham, régulièrement aligné sur l'aile, va occuper son poste de métier aux côtés de Moala au centre. Au sein du pack, Lee sera entouré de Cancoriet et Lapandry, alors que les internationaux Jedrasiak et Falgoux seront également de la partie, en 2e ligne et au poste de pilier gauche.

Le XV clermontois : Abendanon - Grosso, Betham, Moala, Ezeala - McIntyre, Parra (Cap.) - Lee, Lapandry, Cancoriet - Timani, Jedrasiak - Zirakashvili, Tadjer, Falgoux

Côté parisien, Heyneke Meyer fait confiance à Segonds à l'ouverture, au détriment de l'expérimenté Steyn. Danty fera la paire avec Delbouis au centre et Hamdaoui prend le poste d'arrière. Devant, le capitaine Maestri pourra compter sur deux armes redoutables en 3e ligne : Macalou et l'Ecossais Strauss.

Le XV parisien: Hamdaoui - Etien, Delbouis, Danty, Lapegue - Segonds, Coville - Strauss, Macalou, Chapuis - Maestri (Cap.), De Giovanni - Sadie, Da Silva, Béthune