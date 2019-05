Clermont: Un XV remanié pour le déplacement à Toulon

Clermont, déjà assuré de disputer les demi-finales du Top 14 et vainqueur la semaine dernière contre La Rochelle en finale de Challenge Cup (36-16), va se déplacer à Toulon avec une équipe remaniée (dimanche, 21 heures). Seuls cinq joueurs titulaires contre La Rochelle conservent leur place (Falgoux, Slimani, Lee, Raka et Toeava) alors que de nombreux cadres seront laissés au repos, comme Vahaamahina, Iturria, Lopez, Fofana ou Penaud. Morgan Parra a lui vu sa saison s'achever contre La Rochelle avec une blessure à la cheville gauche.

Remi Lamerat fera son retour au centre de l'attaque clermontoise, après deux mois d'absence en raison d'une blessure aux ischio-jambiers, et sera associé à Peter Betham. Damien Chouly, qui repartira à Perpignan en fin de saison, sera titulaire en 3e ligne, derrière un attelage Van Tonder-Jedrasiak.

La charnière sera composée de Charlie Cassang et Tim Nanaï-Williams alors que Remy Grosso et Alivereti Raka occuperont les ailes.