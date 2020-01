Clermont : Toeava va partir

En ce mercredi, jour de son 34eme anniversaire, Isaia Toeava a fait une annonce auprès de l’AFP : il quittera le club de Clermont, où il est arrivé en 2016, à la fin de cette saison. « J'ai rencontré Franck Azéma dimanche, après le match et malheureusement pour moi, mon aventure à Clermont est terminée, c'est ma dernière année ici. Je vais essayer d'en profiter jusqu'à la fin, j'espère qu'on fera de bons matches et, avec un peu de chance, on pourra gagner le championnat ! », a déclaré centre néo-zélandais (36 sélections avec les All Blacks, champion du monde 2011), qui avait joué à Auckland, Wellington, Tokyo et Funabashi avant de débarquer en Auvergne. Sacré champion de France en 2017 et vainqueur de la Challenge Cup en 2019, Toeava a disputé douze matchs, toutes compétitions confondues, avec l’ASM cette saison (2 essais). Il souhaite désormais trouver un nouveau challenge sportif.