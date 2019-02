Clermont: Slimani prolonge jusqu'en 2023

Alors que certains de ses coéquipiers, appelés en équipe de France, subiraient une mise à l'écart de la part de Jacques Brunel et de son staff, Rabah Slimani (29 ans, 50 sél.) est absent du Tournoi des 6 Nations en raison d'une fracture du poignet.

Le pilier droit, lié à l'ASM jusqu'à la fin de la saison prochaine, a accepté de prolonger de 3 saisons supplémentaires son contrat à Clermont, soit jusqu'en juin 2023 : "Je suis très heureux de voir Rabah s’inscrire dans la durée sur notre projet sportif dans lequel il s’est parfaitement intégré depuis son arrivée au club, se félicite sur le site du club auvergnat son coach Franck Azéma. Nous sommes conscients que le poste de pilier droit, français qui plus est sur un joueur aussi talentueux que Rabah attire de nombreuses convoitises et nous sommes très heureux et fiers de le voir rester à nos côtés, ajoute-t-il. C’est une belle preuve de fidélité et de confiance vis à vis du jeu que nous produisons, mais aussi sur les ambitions que nous continuerons d’avoir dans les saisons à venir. Depuis son arrivée, Rabah a beaucoup évolué et il continuera de le faire en prenant de plus en plus de responsabilités dans un groupe où il se sent bien et continue de progresser." Cette prolongation s'inscrit dans une politique de reconduction des engagements de plusieurs cadres tels que Morgan Parra, Fritz Lee, Wesley Fofana, Peter Betham, Paul Jedrasiak ou encore Sébastien Vahaamahina.