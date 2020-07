Clermont : Signer à l'ASM était le meilleur choix possible selon Kotaro Matsushima

Matsushima : « L’ASM était ma priorité »

Kotaro Matsushima a découvert son nouveau monde. Après avoir évolué sous les couleurs des Sunwolves en Super Rugby et des Suntory Sungoliath dans la Top League japonaise, le trois-quarts polyvalent a déposé ses valises à Clermont ce vendredi, lui qui s’est engagé pour les deux prochaines saisons avec l’ASM. L’international japonais (38 sélections) s’est présenté ce dimanche en conférence de presse pour partager ses premières impressions et ce qui l’a convaincu de signer en faveur du club clermontois. « L'ASM est entrée en contact avec mon agent au moment où je regardais les pistes qu'il pouvait y avoir. J'ai rapidement pris des renseignements sur le club, a déclaré Kotaro Matsushima dans des propos recueillis par le quotidien local La Montagne. J'ai été impressionné par l'ambiance, l'engouement qu'il y a autour de l'ASM. » Une arrivée en Top 14 qui a également été favorisée par un ancien pensionnaire du championnat de France, avec lequel il a évolué au Japon. « J'en ai également parlé à Matt Giteau. Je lui ai demandé comment jouait l'équipe, quelle était la culture du club, ajoute le trois-quarts japonais. Et il ne m'a dit que des choses positives sur Clermont. »Ce qui l’a convaincu de laisser de côté les offres venant d’autres clubs du Top 14, c’est le style de jeu pratiqué par les hommes de Franck Azéma. « Clermont est une équipe "joueuse", ce qui me correspond parfaitement », ajoute Kotaro Matsushima qui a confirmé avoir été approché mais pour qui l’ASM était sa « priorité » et même, à ses yeux, « le meilleur choix ». Cette arrivée dans le championnat de France est un tournant pour sa carrière et le Japonais en est tout à fait conscient. « Je veux ouvrir un nouveau chapitre, assure Kotaro Matsushima. J'ai joué au Japon, en Super Rugby, j'ai disputé une Coupe du Monde. Là, c'est un nouveau challenge qui m'attend. » Mais pour le voir sur la pelouse du Stade Marcel-Michelin, il faudra encore s’armer de patience. « Mentalement, je suis prêt. Mais physiquement, il faut que je travaille encore, tempère l’international japonais. Je n'ai pas participé à une séance "rugby" depuis trois ou quatre mois. Pendant la crise sanitaire, j'étais au Japon. Je ne me suis entraîné que de manière individuelle : j'ai beaucoup couru et depuis le début du mois de juin, j'ai recommencé la musculation. » Reste que l’ambition est déjà au rendez-vous : « Je veux continuer à progresser pour aider le club à réussir en Top 14 et en Champions Cup ». Le ton est donné et les supporters des Jaunards sont déjà impatients de le voir à l’œuvre.