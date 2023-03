Clermont : Saison terminée pour Alexandre Fischer !

Deux jours après la défaite qui a provoqué la colère de l'entraîneur clermontois à Montpellier, l'ASM a publié un communiqué révélant la gravité de la blessure subie par Alexandre Fischer au cours du match. Évacué sur civière après vingt-trois minutes de jeu, le troisième ligne de Clermont souffre d'une rupture de plusieurs ligaments et ne sera pas en mesure de poursuivre sa saison alors qu'il revenait tout juste d'une blessure au mollet.

"Les images diffusées sur les écrans du GGL Stadium après la faute montpelliéraine ayant provoqué la blessure toutefois accidentelle du troisième ligne auvergnat ne laissaient guère de doutes quant à la gravité de la torsion subie par l’articulation d’Alexandre Fischer qui a reçu, en porte-à faux le poids de son pack sur son genou droit. Les examens passés en début de semaine ont encore assombri le diagnostic puisque l’imagerie médicale a révélé une rupture des deux ligaments croisés du genou (antérieur et postérieur) ainsi que du ligament latéral externe." déplore le club.

"Une grave blessure qui met fin à la saison du flanker auvergnat et l’obligera à subir une intervention chirurgicale réparatrice de l’articulation dans les prochains jours des mains du Docteur William Van Hille à la clinique de la Chataigneraie de Beaumont. Dans ce genre de rares blessures traumatiques, les délais d’indisponibilité sont compris entre 9 et 12 mois sans compétition en fonction de la cicatrisation, de l’évolution de la rééducation et de la réhabilitation." conclut le communiqué.