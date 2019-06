Clermont retrouve la finale

Il ne pouvait en être autrement tant ils ont dominé la saison. Le dénouement du Top 14, samedi prochain à Saint-Denis, mettra aux prises Toulouse et Clermont, les deux meilleures équipes de l'exercice 2018-2019. Au lendemain de la qualification des Haut-Garonnais, premiers de la saison régulière, leur dauphin auvergnat a aussi rempli son contrat contre Lyon (33-13). Une demi-finale que les Jaunards, dominateurs en mêlée, ont maîtrisée. Un an après avoir manqué la qualification en phase finale, ils sont de retour en finale du championnat.

Fort de son succès en barrage contre Montpellier, le LOU est pourtant parti fort dans cette rencontre, inscrivant logiquement le premier essai par Gill (10e). Sûr de sa force, Clermont est d'abord revenu au contact par le pied de Laidlaw, impérial remplaçant de Parra, blessé. Puis sur un lancement de jeu d'école, les arrières auvergnats ont confirmé les promesses nées tout au long de la saison. Penaud se chargeant de la conclusion sur l'aile (31e).

Le LOU perd l'épreuve des poteaux

Devant à la pause (16-8) et à 15 contre 14 à cause de l'indiscipline lyonnaise en mêlée, Clermont a enfoncé le clou. Décalé par Penaud, encore, Raka a aplati à son tour (53e). Les deux ailiers à la fête, de quoi nourrir quelques belles promesses pour le XV de France au Mondial... Si Fourie a tenté de relancer le suspense sur un ballon porté (68e), l'écart était trop important (23-13). La faute, peut-être, à ces trois coups de pieds renvoyés par des poteaux capricieux avec le LOU. En toute fin de match, Moala a terminé le travail avec un essai en contre-attaque anecdotique (80e).

"C'était l'objectif de notre saison, pouvait savourer un Kayser pas encore retraité, au micro Canal+. On était parti pour faire quelque chose de grand et on s'est donné beaucoup de mal au cours de cette saison compliquée. Sur le match c'est une sacrée performance je pense. La première période a été bien amenée, on n'a pas paniqué, on a su rester calme, on est en confiance. Et on a su être opportuniste en deuxième. Quand la mêlée va bien ça nous enlève de la pression." Le choc au sommet aura bien lieu samedi en finale, et c'est tant mieux pour le rugby enthousiasmant prôné par ces deux collectifs.