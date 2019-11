Clermont : Retour annoncé pour Wesley Fofana

Restant sur deux défaites, à Bordeaux-Bègles et Toulouse, en trois matchs, Clermont aura du renfort pour la réception d’Agen ce samedi. N’ayant pas joué avec Clermont depuis la dernière finale du Top 14 perdue face à Toulouse, Wesley Fofana va faire son retour dans le groupe du club auvergnat à l’occasion de la rencontre de la 10eme journée du Top 14. Blessé à une cuisse à l’occasion du dernier galop d’essai du XV de France avant la Coupe du Monde, compétition qu’il a donc manquée, face à l’Italie, le trois-quarts centre clermontois apportera un plus non négligeable au staff mené par Franck Azéma, qui pourra également compter sur Damian Penaud, qui avait été touché au visage lors d’une séance d’entraînement. « Heureux de reprendre, après l’épisode Coupe du Monde et surtout blessure. Mais retrouver le rythme de la compétition prend du temps, a déclaré Wesley Fofana sur le site officiel de l’ASM. C’est parfois frustrant, mais cela fait partie du jeu, le seul vrai révélateur : c’est le match. L’envie est là ! »