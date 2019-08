Clermont repart bien

En cette période de préparation à la Coupe du monde, où les internationaux désertent les clubs, la profondeur d'un effectif est une donnée essentielle. Clermont en a suffisamment et l'a prouvé au moment de remettre le couvert en Top 14, deux mois après un échec à une marche du Bouclier de Brennus. L'ASM a débuté sa saison en dominant La Rochelle (28-10), ce dimanche au stade Marcel-Michelin.

Auteurs d'un bon début de rencontre mais rattrapés par les Maritimes (10-0 puis 10-10), les Jaunards ont pu compter sur le doublé de Betham (9e et 57e). C'est Aguillon qui a aplati pour La Rochelle (22e). La partie a basculé avec le carton rouge de Puafisi pour les visiteurs suite à une charge dangereuse sur McIntyre (61e). Pour sa première, l'ouvreur australien de 25 ans a montré de belles dispositions. A 15 contre 14, les Auvergnats ont pu enfoncer le clou grâce à une troisième réalisation signée Cancoriet (77e).

Vainqueur mais privé de bonus offensif, Clermont prend quatre points. "Je retiens l'engagement des mecs, assurait Paul Jedrasiak, capitaine après la sortie de Fritz Lee, au micro Canal+. Ce qui est bien c'est qu'on a eu de la conquête. Pendant les matches de préparation on n'en a pas eue, on a gommé ça, il faut qu'on continue. On sait qu'un match se construit sur une très très bonne conquête et là on peut être content de nous." La conquête sur le terrain qui appelle celle du titre, l'objectif affiché de l'ASM.