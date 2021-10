Clermont : Pélissié sera absent au moins six mois

Pélissié avait déjà été longtemps absent la saison dernière



Pauvre Adrien Pélissié (31 ans).L'international français s'était blessé samedi à un genou lors de la victoire de l'ASM sur sa pelouse contre Pau (42-20) pour le compte de la 8eme journée de Top 14. A chaud, les premiers diagnostics faisaient état d'une absence de plusieurs semaines uniquement. Malheureusement pour Pélissié, sorti du terrain du stade Marcel-Michelin après 36 minutes de jeu samedi,, comme le veut ce type de blessure grave. L'ancien joueur d'Aurillac et Bordeaux-Bègles arrivé en Auvergne l'année dernière"L'intervention sera pratiquée par le chirurgien orthopédiste William Van Hille de la clinique de la Châtaigneraie à Beaumont (Puy-de-Dôme)", nous a appris le club clermontois ce lundi, précisant qu'en l'absence de Pélissié, "Yohan Beheregaray, Etienne Fourcade et Benjamon Boudou devraient assurer les rotations au poste", juste après que le joueur a passé les examens qui ont révélé la nouvelle tuile pour celui qui avait honoré sa première sélection sous le maillot du XV de France, le 3 février 2018 contre l'Irlande lors du Tournoi des Six Nations 2018, alors que Jacques Brunel étrennait tout juste son nouveau costume de sélectionneur.L'histoire se répète pour le malheureux Pélissié, qui devrait cette fois attendre avril ou mai 2022 pour pouvoir reprendre la compétition. Cruel.