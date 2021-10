Clermont : Parra, direction le Stade Français ?

Clermont a fait une proposition à Parra... Sans suite, pour l'instant

En fin de contrat à Clermont, le demi de mêlée international aux 71 sélections pourrait poursuivre sa carrière au Stade Français. A en croire nos confrères de Midi Olympique, les Soldats Roses pourraient finalement revoir leur position et faire une offre pour l'ancien numéro 9 de Bourgoin-Jallieu. A l'origine, l'ex-lanterne rouge de Top 14 remontée depuis au classement (le Stade Français est dixième après huit journées de championnat) ne semblait pas porter de réel intérêt pour le joueur débarqué en Auvergne en 2009. Mais est-ce l'excellent début de saison de Parra, devenu notamment le nouveau recordman du nombre de coups de pieds réussis à la suite avec 48 tentatives converties consécutivement (il s'est arrêté samedi dernier lors du match remporté sur un score fleuve par l'ASM face à Pau à domicile, après neuf mois sans le moindre échec !), ou la proximité entre l'entraîneur des Soldats Roses Gonzalo Quesada et le natif de Metz - les deux hommes se connaissent très bien ? Toujours est-il queUne offre pour Parra pourrait donc très vite jaillir du faxe clermontois et atterrir sur le bureau du président de l'ASM pour son demi de mêlée emblématique qui présente également un palmarès impressionnant sur le plan international, avec ce (son unique) succès dans le Tournoi des 6 Nations avec les Bleus en 2010 et cette finale de Coupe du monde (là aussi la seule pour lui) perdue en 2011 avec le XV de France face aux All Blacks (8-7).Et pour cause, puisqu'après douze ans au club, Parra pourrait décider de voir ailleurs, et de poser ses valises dans la capitale.