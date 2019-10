Clermont a disposé de Montpellier samedi (20-13), en ouverture de la sixième journée de Top 14. Les locaux n'ont été menés de trois points qu'en début de match, avant d'inscrire les deux seuls essais de la rencontre par Tadjer (29e) et Toeava (58e). Avec 16 points, l'ASM prend provisoirement la troisième place, à six longueurs du leader Lyon et à quatre points de l'UBB. Le MHR reste sixième avec 12 unités.