Clermont : Le résultat et la manière face à Bath ont ravi Franck Azéma

Clermont est plus que jamais dans la course pour une place en quarts de finale de la Champions Cup. Une semaine après leur victoire en Angleterre, les Jaunards ont confirmé de manière éclatante sur la pelouse de Marcel-Michelin. Si la victoire a visiblement satisfait Franck Azéma, l’entraîneur clermontois a confié en conférence de presse qu’il n’avait pas donné comme objectif à ses joueurs de prendre le bonus offensif. « Avant le match, j'ai dit aux joueurs que c'était important de prendre quatre points aujourd'hui. A l'arrivée, on en prend cinq. C'est une bonne chose, a déclaré en conférence de presse d’après-match l’entraîneur du club auvergnat dans des propos recueillis par le quotidien La Montagne. On a notre destin en main. C'est très bien d'avoir pris dix points sur ce 'back to back' avec Bath. Cela nous permet de rester au contact de l'Ulster, qu'on va recevoir dans un mois. »

Azéma heureux d’avoir vu son équipe bien démarrer

Un match face à une équipe anglaise remodelée, relativement affaiblie, qui a vu les Jaunards débuter avec l’accélérateur au maximum. En à peine plus de 20 minutes, les coéquipiers d’Alivereti Raka, auteur d’un doublé, ont inscrit les quatre essais nécessaires au bonus offensif. Un début de match qui a comblé Franck Azéma. « On a été efficaces dès notre entame, ce qui nous faisait défaut depuis le début de la saison, ajoute l’entraîneur clermontois. Déjà, la semaine dernière, on avait montré des choses intéressantes dans ce domaine, même si on n'avait pas scoré. Là, c'est bien de confirmer. » Une performance qui permet à l’ASM de ne pointer qu’à un point de l’Ulster et de faire le plein de confiance avant une fin d’année 2019 chargée au niveau du calendrier, avec notamment deux journées de Top 14 autour des fêtes de fin d’année.

Azéma inquiet pour Ezeala

Cette rencontre, si elle a été marquée par une inefficacité défensive sur les ballons portés, situations qui ont amené l’essentiel des quatre essais marqués par Bath, a permis au staff auvergnat de confirmer l’état d’esprit vu ses dernières semaines. « Les gars ont pris du plaisir sur le terrain. Ce qui me fait plaisir depuis quinze jours, c'est la communion qu'il y a entre les joueurs sur le terrain et dans le vestiaire, assure Franck Azéma. Ils s'envoient ensemble. Ça, c'est positif et du coup tu vois des choses intéressantes apparaître, notamment en termes de volume de jeu. » Mais le point noir de cette rencontre restera la sortie prématurée sur blessure au niveau d’un péroné de Samuel Ezeala. Interrogé sur le sujet, l’entraîneur de l’ASM n’a pas pu donner une réponse certaine. « Est-ce que c'est un choc ou une fracture ? On ne sait pas, a-t-il déclaré. On devrait en savoir plus dans les prochaines heures. » Une absence, qui pourrait être de longue durée, qui pourrait poser un problème dans la rotation de l’effectif clermontois.