Clermont: "Le maillot ? Ce n'est pas moi qui choisit..."

Au coeur de l'été, la présentation du nouveau maillot de l'ASM Clermont Auvergne a fait des vagues au sein de la 'Yellow Army', les fidèles supporters du club qui, dans leur grande majorité, n'ont guère goûté cette nouvelle livrée.

Il envahit les tribunes de France et d’Europe. Il s’attaque désormais aux pelouses.

Le damier de la #YellowArmy sera partout cette année.



Nouveau maillot domicile, disponible maintenant sur la boutique https://t.co/MyHpimtz3s@UnderArmourFR #WEWILL pic.twitter.com/EDPbndiTLo — ASM Rugby (@ASMOfficiel) 26 juillet 2019

Avec pour principal grief contre l'équipementier américain, responsable de ce nouveau look, un damier placé sur les épaules de Morgan Parra et de ses coéquipiers, qui a eu le don de faire grincer bien des dents sur les réseaux sociaux, où les commentaires ont fleuri pour dénoncer cette histoire que l'on trahit et une inspiration totalement à côté de la plaque. Invité à évoquer le sujet lors de la 'Causerie de rentrée' de la LNR en début de semaine, à la veille de la reprise du Top 14 ce dimanche, au Michelin (16h50), où est attendu le Stade Rochelais, le capitaine a bien essayé de donner le change...

"Ça reste quand même une majorité de jaune, les sponsors sont sur le maillot (sourire), a souligné Parra. L’essentiel est là. Maintenant, le damier, oui, on ne l’a jamais eu à Clermont et ça fait penser à un club qui a réussi dans le passé… (CA Bordeaux-Bègles Gironde) Mais ce n’est pas moi qui choisit, hein…", prend-il soin de préciser.