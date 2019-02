Clermont-Kayser: "Notre marge de manoeuvre est fine"

Rentré bredouille de son dernier déplacement à Castres - une première cette saison - l'ASM Clermont Auvergne a aussi abandonné son fauteuil de leader aux Toulousains. Après la trêve, consacrée notamment à un stage au Japon, les joueurs de Franck Azéma reprennent le chemin du championnat à l'occasion du match d'ouverture de la 16e journée du Top 14 et de la réception de l'Union Bordeaux-Bègles ce samedi (14h45).

"Nous sortons d’une bonne période, où nous sommes restés dans les clous et après un déplacement à Castres, où nous perdons sans ramener de points (24-16), on tombe d’une place. C’est anecdotique à ce moment de la saison, mais cela veut aussi dire que notre marge de manœuvre est fine, alors il faut se mettre en tête de travailler dur et se serrer les coudes, et cela dès ce week-end lors de la réception des Girondins", préconise sur le site du club le talonneur Benjamin Kayser, titularisé pour l'occasion et l'un des 6 changements opérés d'un match sur l'autre avec également le retour du demi de mêlée écossais Greig Laidlaw, entre 2 matches du Tournoi, mais aussi les présences au coup d'envoi de Tim Nanaï-Williams, associé à Laidlaw, Apisai Naqalevu, Peter Betham et Etienne Falgoux. A noter également la réapparition dans le groupe d'Alexandre Lapandry, après près de 4 mois d’absence, une fracture de la main et un souci musculaire au mollet.

Le XV clermontois : Abendanon - Betham, Moala, Naqalevu, Grosso - (o) Nanai-Williams, (m) Laidlaw - Fischer, Yato, Chouly (Cap.) - Jedrasiak, Timani - Zirakashvili, Kayser, Falgoux.

Remplaçants : Ulugia, Kakabadze, Simutoga, Fl. van der Merwe, Lapandry, Cassang, Lamerat, Ezeala.