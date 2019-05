Clermont: Kayser dit stop

Benjamin Kayser arrêtera sa carrière à l'issue de cet exercice 2018-2019. Les raisons sont médicales, mais le talonneur de Clermont ne donne pas plus de précisions pour le moment, sur son compte Instagram. A 34 ans, il venait de prolonger son contrat d'une saison (plus une autre en option).

"Le moment est malheureusement venu pour moi de vous annoncer que je raccrocherai les crampons à la fin de cette saison. Ce n’était pas prévu, mais il faut savoir écouter son corps et protéger sa santé. Après le rugby, il me restera encore 1 000 choses merveilleuses à accomplir, entouré de ma merveilleuse famille. Je veux m’enivrer du Michelin une dernière fois, ce stade, ce peuple qui est devenu le mien, avant d aller chercher un dernier titre avec tous les copains. On se dira au revoir dans un mois, pour le moment je vous dis à samedi !"

Clermont, qui accueille Montpellier samedi pour la 26e et dernière journée de Top 14, est assuré de terminer deuxième de la saison régulière, et disputera donc au moins une demi-finale le 9 juin (finale le 15).