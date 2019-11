Clermont : Cancoriet et Van Tonder absents cinq mois

Énorme coup dur pour Clermont, actuel sixième du Top 14 ! L’ASM va être privé pendant cinq mois de son deuxième ligne sud-africain Jacobus Van Tonder (21 ans) et de son troisième ligne français Judicaël Cancoriet.(23 ans). Les deux joueurs souffrent de la même blessure : une rupture du tendon du muscle pectoral. Ils seront opérés prochainement à la clinique de la Chataigneraie, et le club va se mettre à la recherche d’un joker médical. Van Tonder a disputé cinq matchs de Top 14 cette saison et Cancoriet neuf (un essai marqué). Mais on ne les reverra pas avant la mi-avril, ce qui signifie onze journées de championnat manquées, mais aussi toute la phase de poules de la Champions Cup (qui débute ce week-end pour Clermont avec la réception des Harlequins) et un éventuel quart de finale. Si Cancoriet (4 sélections en 2017 et 2018) espérait disputer le prochain Tournoi des 6 Nations, c’est également râpé…