Clermont: Bon de sortie pour Parra !

Le Top 14 sera de retour ce week-end, après que le rideau est tombé sur la Coupe du monde au Japon, avec notamment le derby francilien dimanche (16h50), précédé par un remake de la dernière finale du Top 14 entre Toulouse et Clermont samedi (20h45) dans le cadre de la 9e journée de ce championnat de France.

L'ASM, marquée ce mardi par une véritable bombe, puisque le président Eric De Cromières, relayé par Sports-Auvertgne.fr, a annoncé que le demi de mêlée et capitaine Morgan Parra bénéficiait d'un bon de sortie.

"Les faits sont extrêmement simples et il n'y a aucune affaire, aucun problème Morgan Parra, a tenu à clarifier le patron du club auvergnat. Il est sous contrat avec nous jusqu'en 2022. C'est déjà un premier point à réaffirmer. (...) Ceci étant dit, il nous a demandé en effet l'autorisation de prendre quelques contacts ailleurs pour assurer son futur et on est là probablement, au-delà du contrat qu'il a chez nous. Je pense à une reconversion. (...) C'est un joueur qui sert le club depuis dix ans, rappelle-t-il. Je dirais qu'il a l'autorisation de mettre le nez à la fenêtre et regarder ce qui se passe dehors."