Clermont: Bézy et Pélissié ont signé (officiel)

L'ASM Clermont Auvergne officialise ce mardi la signature d'une recrue de tout premier choix avec l'arrivée annonce du demi de mêlée toulousain Sébastien Bézy (27 ans, 7 sélections) pour les 3 prochaines saisons (+ une en option).

Deux autres arrivées sont à signaler avec les recrutements du talonneur international Adrien Pélissié (29 ans, 7 sélections) en provenance de Bordeaux, et du jeune pilier droit d'Aurillac Cristian Ojovan (22 ans). Tous deux s'engagent pour 3 ans.

"Sébastien est un joueur confirmé et très expérimenté qui connaît parfaitement le haut niveau et dispose d'un bagage technique important qui correspond au jeu que nous souhaitons pratiquer, souligne Franck Azéma sur le site officiel du club. Le Directeur sportif prend le soin de préciser : "Dans notre esprit et pour l'instant, il ne vient pas en remplacement de Greig (Laidlaw) avec qui les discussions sont encore en cours, mais bien avec un profil encore différent pour nous apporter encore plus de talent et de diversité à la charnière." (...) "Adrien, que nous suivions également depuis quelque temps, a confirmé à Bordeaux tout son potentiel, enchaîne Azéma. Il va être un renfort de poids à ce poste stratégique, où il possède encore une marge de progression (...) Pour Cristian, ce sera un tout autre challenge. C'est un jeune droitier qui est en train d'exploser à Aurillac, en Pro D2, et qui va avoir une belle opportunité de prouver son potentiel au plus haut niveau."

En ce qui concerne Apisai Naqalevu, qui a rempilé jusqu'en 2023, "sa prolongation était une évidence tant il a fait preuve de professionnalisme depuis son arrivée à Clermont."