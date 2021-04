Clermont : Azéma souligne la combativité de ses joueurs

Clermont n’a rien lâché et a été récompensé ce samedi contre les Wasps. Dans son huitième de finale de Champions Cup disputé à Coventry contre la formation britannique, l’ASM, menée 25-17 à douze minutes de la fin, s’est imposée sur le fil (27-25) grâce à un essai de Kotaro Matsushima inscrit trois minutes après la sirène et transformé par le pied gauche de Camille Lopez. Après la rencontre, l’entraineur clermontois, qui quittera ses fonctions à l’issue de la saison, Franck Azéma, a réagi à la belle performance de ses joueurs. « Analyser cette victoire, c'est compliqué, on est plutôt dans l'émotion, là ! Evidemment, ça fait plaisir de voir le groupe aller chercher des ressources comme ça dans les dernières secondes et ne jamais rien lâcher. C'est ce que j'ai dit dans les vestiaires, l'histoire est belle et pour aller se gagner quelque chose, il faut souffrir et le mériter », a-t-il déclaré dans un premier temps avant de souligner l’aspect qui a permis à ses joueurs de faire basculer la rencontre.

Azéma salut l’état d’esprit de ses joueurs

« On est rentrés dans ce match dans la difficulté, on court après le score, et on a été dominés en première mi-temps même si on a scoré. J'ai trouvé qu'au fil de la deuxième mi-temps, notamment dans tout ce qui est combat, on a commencé à reprendre le dessus et à avancer un peu plus, à avoir la possession, ce qui a été primordial dans les dix dernières minutes. C'était important, ces dix dernières minutes, parce que c'est là qu'on voit comment tu te comportes, si tu lâches ou pas, physiquement et mentalement, et on a trouvé des ressources profondes pour aller chercher la victoire. On passe ce tour, on va se projeter sur le quart de finale. Elle appartient aux joueurs cette compétition. Il y a beaucoup d’engouement autour », a-t-il bouclé. Clermont retrouve les quarts de finale comme la saison dernière où il était tombé face au Racing. Pour rejoindre le dernier carré, le troisième de Top 14 devra le week-end prochain écarter de son chemin le vainqueur du match entre le Munster et Toulouse.