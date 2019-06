Clermont-Azéma: "Félicitations à Toulouse"

Il n'y aura pas de doublé, après la victoire en Challenge Cup, pour des Clermontois défaits (24-18) en finale du Top 14 ce samedi, au Stade de France, par un Stade Toulousain, dont Franck Azéma, le Directeur sportif de l'ASM, n'a pas eu de mal à reconnaître la supériorité sur son équipe à l'issue de cette affiche idéale entre les deux premiers de la saison régulière.

"Félicitations à Toulouse qui a fait une bonne partie, un match régulier de bout en bout, qui a eu peu de déchet dans son jeu, a souligné l'entraîneur de la formation auvergnate. Ce qui n’est pas notre cas, on a tombé des ballons, il y a des en-avants. A la sortie, toutes ces imprécisions qui manquent, c’est six points, t’es à portée d’un essai… Mais on a couru derrière le score en permanence, donc il y a de la frustration forcément. Les Toulousains ont sorti un très beau match et on n’a pas sorti notre meilleure performance de la saison, c’est le regret qu’on a..." Même les blessure d'Arthur Iturria, avant le coup d'envoi, et d'Alexandre Lapandry en cours de match, même si "ce sont deux garçons qui ont beaucoup d'activité sur le terrain, qui se dépensent beaucoup", ne sont pas des excuses valables : "Il faut être adaptables, on a des joueurs de qualité".