Clermont : Azéma a convié Schmidt à l'entraînement

Dix ans après, Joe Schmidt va faire son retour à Clermont mais de manière temporaire et exceptionnelle. Selon une information du quotidien local La Montagne, l’ancien sélectionneur de l’Irlande, qui a été l’adjoint de Vern Cotter au sein du staff du club auvergnat entre 2007 et 2010, a été convié par l’actuel entraîneur de l’ASM Franck Azéma à participer à l’entraînement des Jaunards pendant la première quinzaine du mois de février.Actuellement courtisé par le club anglais de Bath après avoir été contacté par Bernard Laporte pour prendre en main les destinées du XV de France, le technicien néo-zélandais va assister le staff clermontois à l’occasion de séances techniques. Des interventions ponctuelles qui ressembleront à celles effectuées en 2017 par Ian Foster, récemment nommé sélectionneur des All Blacks pour succéder à Steve Hansen à la suite de la dernière Coupe du Monde.