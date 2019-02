Clermont: affaibli à Lyon mais avec le retour de "Captain Lee"

Le 17e chapitre de Top 14 se refermera ce dimanche avec un déplacement périlleux de Clermont à Lyon (16h50). Affaibli en ce week-end de doublon avec le Tournoi des VI Nations, l'ASM compte 8 internationaux retenus en sélection (Falgoux, Vahaamahina, Iturria, Parra, Lopez, Fofana, Penaud, Laidlaw). Néanmoins, Franck Azéma enregistre le retour de Fritz Lee qui hérite pour son retour à la compétition du capitanat. Les Jaunards, 2e et distancés de six points par Toulouse, doivent l'emporter pour ne pas se faire distancer.

Les internationaux non retenus pour le Tournoi, Rémy Grosso et Rémi Lamerat, démarrent respectivement sur l'aile gauche et au centre. Les clés du jeu sont confiées aux doublures Charlie Cassang et Patricio Fernandez en charnière. Dans le pack, Paul Jedrasiak est présent en 2e ligne à l'instar d'Alexandre lapandry en 3e ligne.

Quant au LOU, 4e et toujours invaincu à domicile en Top 14, on dispose de ses forces vives car seul Felix Lambey a été retenu en sélection parmi l'effectif rhodanien. En grande forme, Jean-Marc Doussain et Jonathan Wisniewski forment ensemble la charnière tandis que Charlie Ngatai et Thibaut Regard constituent la paire de centres. L'ex-Jaunard Noa Nakaitaci prend l'aile droite. Et devant c'est solide et expérimenté avec entre autres les présences du capitaine Julien Puricelli en 3e ligne et de Loann Goujon en 2e ligne.