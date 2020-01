Clermont : Accord imminent avec Matsushima ?

Dix-huit ans après Daisuke Ohata, un autre joueur japonais va-t-il mettre prochainement les pieds en Auvergne ? D'après Rugbyrama, Clermont serait en passe de réaliser avant l'heure le gros coup de l'été prochain. Nos confrères du site spécialisé croient ainsi savoir que l'ASM serait sur le point de finaliser l'arrivée d'un compatriote d'Ohata, resté quelques mois seulement à l'époque après avoir eu très vite le mal du pays. Et pas des moindres. Si l'on s'en tient aux informations de la même source, le vice-champion de France s'apprêterait à enregistrer le renfort de Kotaro Matsushima (26 ans). Plus exactement, les deux parties seraient proches d'un accord. Pour ceux qui auraient déjà oublié son nom, Matsushima, c'est cet arrière-ailier de feu qui a illuminé chacune des sorties du Japon lors de la dernière Coupe du Monde, disputée sur les terres nippones. Chouchou des supporters japonais, le numéro 14 aux 39 sélections sous les couleurs des Brave Blossoms avait été la révélation de ce Mondial que son pays avait quitté par la grande porte en quarts de finale après s'être incliné face aux futurs champions du monde sud-africains.

Clermont malgré la concurrence du Racing 92 ?

Et si le Japon avait séduit les fans du monde entier par son envie, sa générosité et son jeu flamboyant, il le doit essentiellement aux prestations du feu-follet Matsushima, auteur de cinq essais et qui avait posé d'énormes problèmes à toutes les défenses qui lui avaient fait face, y compris les plus hermétiques de la planète. L'Irlande et l'Ecosse, battues toutes deux lors de la phase de poules par les Brave Blossoms et leur ailier vedette (Matsushima peut également évoluer au poste d'arrière), véritable cauchemar pour toutes les équipes qui avaient croisé sa route, avaient notamment vécu l'enfer face au supersonique Nippon. Malgré la lourde défaite (26-3) des Japonais face aux Springboks, même l'Afrique du Sud avait eu un aperçu du talent de celui qui avait déjà bluffé La Paris-La Défense Arena à l'automne 2017 lors d'un test-match face au XV de France, et auquel Clermont ferait aujourd'hui les yeux doux pour pallier les départs d'Abendanon et éventuellement Grosso. Le hic, c'est que l'actuel homme fort des Suntory Sungoliath serait très courtisé, et notamment par le Racing 92. L'ASM posséderait toutefois un coup d'avance (pour ne pas dire plusieurs) dans cette lutte pour le Japonais, pas loin d'être aujourd'hui le meilleur à son poste. Si le club auvergnat parvient à attirer le natif de Pretoria (Afrique du Sud) dans ses filets, il pourra se frotter les mains. Et espérer que le foudroyant ailier restera plus longtemps qu'Ohata.