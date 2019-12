Clermont : Abendanon sur le départ ?

Arrivé à Clermont en 2014 en provenance de Bath, Nick Abendamon va-t-il quitter l’ASM en juin prochain ? Selon le joueur, oui ! Selon son président non ! L’incompréhension règne autour du contrat de l’arrière anglais de 33 ans. « Mon avenir ? Je ne serai plus là l’année prochaine. Je cherche un autre club car je sens que je peux jouer encore deux ans. En France ou en Angleterre ? Partout. Si un club cherche un arrière avec beaucoup d’expérience, il peut me passer un coup de fil (rires). Je n’ai pas envie d’arrêter », a déclaré Abendanon devant la presse en début de semaine. Mais son président Eric de Cromières a tenu à démentir ces propos, auprès de RMC Sport : « Lui dit peut-être ça pour provoquer des choses. Mais ce n’est pas du tout acté, ni de son côté ni du nôtre. Qu’il n’ait pas reçu de proposition, c’est exact, mais ça ne veut pas dire qu’il n’est pas dans les cartons. » Affaire à suivre...