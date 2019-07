Clermont: 4 jokers Coupe du monde ont signé

Pour l'ASM Clermont Auvergne, la Coupe du monde au Japon (20 sept.-2 nov.) est la promesse d'une véritable saignée dans l'effectif des finalistes malheureux du dernier Top 14.

Entre les absences des Mondialistes étrangers et de pas moins de 7 internationaux français, appelés pour préparer le tournoi nippon (Slimani, Vahaamahina, Iturria, Lopez, Fofana, Penaud, sans oublier Falgoux, le réserviste), le dispositif Jokers Coupe du monde est une nécessité. Une parade dont l'ASM entend faire bon usage avec d'ores et déjà l'annonce de la signature de 4 de ces recrues d'un genre particulier, tous pour la plupart internationaux avec les Springboks Rudy Paige (29 ans, 13 sélections), demi de mêlée de son état, et JJ Engelbrecht (30 ans, 12 sél.), qui évolue au poste d'ailier. Mais aussi le 3e ligne centre des Samoa Faifili Levave (33 ans, 18 sél.), ainsi que Max Lahiff (29 ans ; 1,85m, 117kg), pilier gauche de Bath à plus de 100 matches en championnat d'Angleterre.

Le site du club auvergnat indique par ailleurs qu'il pourrait ne pas s'arrêter en si bon chemin et s'avoue à la recherche de renforts, toujours dans le même cadre, aux postes de pilier droit et d'arrière.