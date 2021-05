Champions Cup : Un trophée de plus pour Dupont

Les louange s de Habana

2019 :

Alex Goode (Saracens)

2018 :

Leone Nakarawa (Racing 92)

2017 :

Owen Farrell (Saracens)

2016 :

Maro

Itoje

(Saracens)

2015 :

Nick Abendanon (ASM Clermont Auvergne)

2014 :

Steffon

Armitage (RC Toulon)

2013 :

Jonny Wilkinson (RC Toulon)

2012 :

Rob Kearney (Leinster Rugby)

2011 :

Sean O’Brien (Leinster Rugby)

2010 :

Ronan O’Gara (Munster Rugby – meilleur joueur des 15 premières années de la Coupe d’Europe)

Quel samedi de rêve pour Antoine Dupont ! Non seulement le demi de mêlée de 24 ans a remporté la Champions Cup avec son club de toujours, Toulouse, au détriment de La Rochelle (22-17), mais il a en plus été élu meilleur joueur de la saison de Coupe d’Europe par l’EPCR.ls : Erik Bonneval (beIN SPORTS), Bryan Habana (Channel 4), Sonja McLaughlan (BBC Radio 5 Live), Alan Quinlan (Virgin Media) et Dimitri Yachvili (France Télévisions).« En ce moment, c’est l’un des joueurs que tout le monde aime sans concession. Pas seulement en raison de sa capacité à marquer des essais. Je pense également à sa ténacité, sa vitesse et son engagement physique », a résumé Bryan Habana, impressionné par le Toulousain,Cette saison, Antoine Dupont a été l’un des hommes-clés du sacre toulousain. Il a disputé cinq matchs de Champions Cup, tous comme titulaire, et a inscrit quatre essais : un contre l'Ulster lors du premier match de poule, deux contre le Munster en huitièmes de finale et un contre Bordeaux-Bègles en demi-finale. Antoine Dupont est le cinquième joueur de Top 14 récompensé par ce trophée de meilleur joueur de la Coupe d'Europe, après Leone Nakarawa avec le Racing 92 en 2018, Nick Abendanon avec Clermont en 2015, et Steffon Armitage et Jonny Wilkinson avec Toulon en 2013 et 2014.Antoine Dupont (Toulouse): Sam Simmonds (Exeter Chiefs)