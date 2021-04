Champions Cup (Quarts de finale) : Sale n'a pas résisté à La Rochelle

La Rochelle a été à la hauteur du rendez-vous ! Pour leur premier quart de finale de Champions Cup, les joueurs de Ronan O’Gara et Jono Gibbes ont pris le meilleur sur les Sale Sharks pour s’inviter au festin du dernier carré. Si les joueurs du nord de l’Angleterre ont pris l’initiative les premiers, ouvrant le score par la botte de leur ouvreur AJ McGinty peu après un premier échec de l’international américain, Ihaia West a rapidement répondu en bonifiant une faute au sol de Rohan Janse van Rensburg avant de doubler la mise dix minutes plus tard. Le duel des buteurs s’est ensuite poursuivi par une deuxième réussite signée McGinty mais, après avoir répondu présent avec le XV de France, Grégory Alldritt l’a également fait avec le Stade Rochelais. Peu avant la demi-heure de jeu, Victor Vito est le premier à la retombée d’un jeu au pied de West. L’ancien All Black s’est joué des défenseurs adverses pour décaler son troisième-ligne après contact. L’international tricolore n’a alors pas demandé son reste pour aplatir le premier essai du match.

La Rochelle a vite calmé les Sharks

Un temps fort rochelais à peine refroidi par une troisième pénalité signée AJ McGinty à six minutes de la pause. En effet, Dillyn Leyds y est également allé de son essai en venant intercepter en deux temps une passe mal-avisée de Faf de Klerk. Pas rattrapé sur une course de 50 mètres, l’ailier sud-africain a pu tranquillement aplatir. Avec neuf points d’avance, La Rochelle pensait pouvoir retrouver son vestiaire avec ce matelas… mais Sam James avait une autre idée. Deux minutes après la sirène, le centre des Sharks a conclu victorieusement une séquence de pilonnage de la défense charentaise pour aplatir en coin et ramener son équipe à deux longueurs à la pause. Ce retour de flamme des joueurs de Sale, les Rochelais l’ont éteint deux minutes après la reprise. Faisant parler sa pointe de vitesse sur un bon décalage d’Ihaia West, Raymond Rhule a percé la défense anglaise pour redonner de l’air à sa formation. L’ailier s’est même offert un doublé dix minutes plus tard, profitant d’un rebond favorable sur une ouverture au pied de Brice Dulin pour aller à l’essai.

La Rochelle assure la présence d’un club français en finale

Avec quatorze points d’avance, les joueurs de Ronan O’Gara avaient l’opportunité de voir venir mais, contrairement à la fin du premier acte, il n’en a rien été. A l’entame des 20 dernières minutes, Geoffrey Doumayrou n’a pas manqué l’occasion de corser l’addition, venant bonifier un bon mouvement initié par Raymond Rhule, qui avait ouvert des espaces en mobilisant deux défenseurs. Alors qu’Ihaia West a permis à La Rochelle d’atteindre la barre des 40 points, l’ancien centre parisien a scellé le sort du match avec son deuxième essai personnel. Dillyn Leyds a ouvert une brèche dans la défense de Sale, permettant à Geoffrey Doumayrou de s’y engouffrer pour consolider le succès du Stade Rochelais, à peine entaché par la volonté des Sharks de finir sur un temps fort, concrétisé par l’essai de Byron McGuigan à l’issue d’une phase offensive de grande ampleur. La Rochelle s’impose au final de 24 points (45-21) et assure la présence de trois clubs français dans le dernier carré de la Champions Cup et, par conséquent, d’un représentant du Top 14 lors de la finale quelques mois après la défaite du Racing 92 face aux Exeter Chiefs.



CHAMPIONS CUP / QUARTS DE FINALE

Samedi 10 avril 2021

La Rochelle - Sale Sharks : 45-21

18h30 : Exeter Chiefs - Leinster



Dimanche 11 avril 2021

13h30 : Bordeaux-Bègles - Racing 92

16h00 : Clermont - Toulouse