Champions Cup : Les compositions des matchs des clubs français

CHAMPIONS CUP 2020-21 / 8EMES DE FINALE

Vendredi 2 avril 2021

Samedi 3 avril 2021

Dimanche 3 avril 2021

Keenan - Larmour, O'Loughlin, Henshaw, Low - (o) Sexton, (m) McGrath - Conan, van der Flier, Ruddock - Baird, Toner - Furlong, Kelleher, HealyLes remplaçants : Tracy, Byrne, Porter, Molony, Fardy, O'Sullivan, Byrne, KearneyCordin - Dakuwaqa, Wulf, Heriteau, Villière - (o) Paia'aua, (m) Serin - Parisse, Ollivon, Rebbadj - R.Taofifenua, Etzebeth - Gigashvili, Tolofua, Gros: Soury, S.Taofifenua, Setiano, Lakafia, Ory, F.du Plessis, Meric, MorettiBlessé à une main début mars lors du match du RCT face au Racing 92, le jeune ailier international français et révélation du début du Tournoi des 6 Nations pour sa première participation à l'épreuve aurait dû à l'origine être tenu éloigné des terrains pendant six semaines, à en croire le premier diagnostic., lui aussi titulaire, en ouverture de ces 8emes de finale de Champions Cup. Forfait, Louis Carbonel, lui, ne figurera pas sur la feuille de match. Au contraire de plusieurs de ses coéquipiers du XV de France : Swan Rebbadj, Baptiste Serin, Romain Taofifenua, Jean-Baptiste Gros et le capitaine des Bleus Charles Ollivon.Carreras - Rees-Zammit, Harris, Atkinson, May - (o) Barton, (m) Heinz - Ackermann, Ludlow, Reid - Alemanno, Slater - Balmain, Walker, Rapava-Ruskin: Socino, Seville, Ford-Robinson, Craig, Clarke, Clement, Chapman, TwelvetreesLeyds - Favre, Rhule, Botia, Retière - (o) West, (m) Kerr-Barlow - Gourdon, Vito, Liebenberg - Skelton, Sazy - Joly, Bosch, PrisoBourgarit, Wardi, Atonio, Lavault, Alldritt, Berjon, Plisson, DoumayrouD'autres héros tricolores du dernier Tournoi des 6 Nations seront de sortie lors de cette première salve des 8emes de finale, cette fois côté rochelais. Mais pas au coup d'envoi.Pierre Bourgarit, Uini Atonio et Grégory Alldritt devront tous en effet se contenter d'un statut de remplaçant pour débuter la rencontre. Brice Dulin, lui, ne sera pas là du tout. Le grand malheureux du dernier match du Tournoi, perdu face aux Gallois au Stade de France, avec ce ballon qui ne demandait qu'à être dégagé mais qu'il a préféré relancer, avec le dénouement que l'on sait, n'a pas été retenu par le manager néo-zélandais des Maritimes.