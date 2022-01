Champions Cup (J4) : Les Harlequins assomment Castres

Triplé du capitaine Dombrandt, bourreau du CO

Le malheur de Castres pourrait faire le bonheur de Toulouse

CHAMPIONS CUP – POULE B / 3EME JOURNEE

Vendredi 21 janvier 2022

Castres

Samedi 22 janvier 2022

Clermont



La Rochelle

Dimanche 23 janvier 2022

Stade français

Racing 92

Montpellier

Battu à trois reprises sur des scores étriqués en Champions Cup, Castres nourrissait toujours l'ambition d'accéder aux huitièmes grâce à ses trois points de bonus défensif glanés. Cependant, la mission des hommes de Pierre-Henry Broncan, 9eme, s'annonçait particulièrement ardue chez le leader du groupe B, les Harlequins, vainqueurs de leurs trois sorties dont un début de campagne réussi au stade Pierre-Fabre chez le CO (18-20). Pas de quoi effrayer Pierre-Henry Broncan, qui avait aligné un XV compétitif pour défier les Anglais au Twickenham Stoop ce vendredi. D'entrée de jeu,. Bien que les Harlequins ont élevé leur niveau de jeu par la suite et aplati trois essais en moins d'un quart d'heure grâce à Alex Dombrandt (13eme), Huw Jones (22eme) et Viliami Taulani (27eme), les Bleu et Blanc ont bien exécuté une combinaison en touche pour envoyer Rory Kockott à l'essai (34eme) et reprendre les devants au score à la pause (22-23).Au retour des vestiaires, les Olympiens ont poussé et réussi à inscrire deux essais par Filipo Nakosi (50eme) et Andrea Cocagi (61eme) pour s'adjuger le point de bonus tout d'abord, puis pour rebasculer en tête au tableau d'affichage (29-33) ensuite. Mais en face, les Harlequins sont confiants, forts de six victoires consécutives toutes compétitions confondues. Et leur capitaine surpuissantd'une nouvelle percussion ravageuse dans le temps additionnel (80eme+4).Une fulgurance envoyant le Twickenham Stoop dans le nirvana. Avec ce succès,. En revanche, cet essai de l'international anglais a littéralement assommé les Castrais qui étaient en passe de réussir un exploit majuscule. Outre leur victoire bonifiée par cinq essais chez un ténor de la Premiership, les Bleu et Blanc tenaient une qualification à laquelle personne ne croyait. Néanmoins, cette défaite pourrait faire les affaires du Stade tgoulousain. Déclarés perdants sur tapis vert, les champions d'Europe en titre pointent actuellement au 7eme rang du groupe B et demeurent dans l'attente de tous les résultats. Le destin des Rouge et Noir dans la compétition ne tient qu'à un fil.Harlequins -: 36-3318h30 : Ulster -21h00 : Glasgow -14h00 :- Connacht16h12 :- Northampton18h30 :- Exeter