Champions Cup (J4) : La Rochelle gagne à Glasgow et qualifie Clermont

Deux essais en six minutes pour La Rochelle

Déjà assuré de disputer les huitièmes de finale de la Champions Cup en avril prochain, le vice-champion d'Europe en titre La Rochelle a ajouté la cerise sur le gâteau, en allant gagner 30-38 à Glasgow, ce qui lui permet de s'assurer un huitième de finale retour à domicile. Cette victoire permet également à Clermont de se qualifier pour les huitièmes sans attendre le match de Montpellier dimanche. Vainqueurs de leurs deux premiers matchs, alors que les Ecossais en avaient perdu deux sur trois, les Rochelais ont été dominés en mêlée et se sont montrés indisciplinés, mais ont assuré l'essentiel avec cette victoire, même si heureusement que le match n'a pas duré plus longtemps car les Warriors ont fini fort.: grâce à Raymond Rhule à la 19eme, après un petit coup de pied décisif de Pierre Popelin et une action conclue dans le coin gauche par l'ailier, qui a tendu le bras pour aplatir (3-10, 21eme), puis grâce à Paul Boudehent, après la sirène, après une touche côté gauche et un ballon porté (9-15, mt).La deuxième mi-temps a mal débuté pour les Rochelais, qui ont encaissé un essai dès la 39eme seconde, par Josh McKay, bien lancé par Ross Thompson (16-15, 41eme). Mais cela n'a pas du tout perturbé les vice-champions d'Europe, au contraire !, qui s'est arraché pour passer du pied gauche à son coéquipier (16-32, 52eme). La Rochelle s'est ensuite retrouvé à 13 contre 15 après les cartons jaunes écopés par Grégory Alldritt après une faute un ruck, un domaine où les Rochelais ont pourtant été très bons (notamment Jonathan Danty), et par Dillyn Leyds pour une faute devant l'en-but. Et Glasgow en a profité pour marquer grâce à Ollie Smith après une mêlée à 5 mètres (23-35, 76eme) puis après un long temps de jeu (30-38, 82eme). La Rochelle finit donc deuxième du groupe derrière l'Ulster et attend désormais de connaitre son adversaire.