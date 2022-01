Champions Cup (J3) : Victoire et bonus offensif pour Bordeaux-Bègles face aux Scarlets

Bordeaux-Bègles retrouve des couleurs en Champions Cup ! Battus sur leur pelouse par les Leicester Tigers en décembre dernier avant de voir leur match prévu au pays de Galles se muer en match nul sur décision de l’EPCR, les joueurs de Christophe Urios ont fait passer une bien mauvaise soirée aux Scarlets. Avec une composition de départ inhabituelle, avec notamment Santiago Cordero demi de mêlée, en raison de nombreuses absences, le club girondin a peiné au début de la rencontre, sans doute par manque de repères. Malgré tout dominateurs dans le jeu, les joueurs de l’UBB ont fini par faire la différence au bout de 21 minutes. Profitant d’un ballon de récupération, Matthieu Jalibert a parfaitement combiné avec Santiago Cordero pour un une-deux qui a alors permis de décaler Cameron Woki. Le troisième-ligne girondin n’a alors pas hésité pour aplatir le premier essai de la rencontre. Un avantage qui ne s’est pas démenti six minutes plus tard. Après avoir réceptionné un dégagement au pied de Gareth Davies, Santiago Cordero a parfaitement relancé son équipe puis décalé Louis Bielle-Biarrey, jeune ailier titularisé à l’arrière pour cette rencontre. Ce dernier a alors mystifié la défense des Scarlets pour aplatir le deuxième essai de l’UBB. Une fin de première période qui a été un véritable cauchemar pour les Gallois puisque, dans la foulée, Liam Williams a écopé d’un carton jaune pour une grossière entrée sur le côté d’un ruck.

Jalibert, seule mauvaise nouvelle pour l’UBB

Dans la continuité, les Bordelais ont envoyé du jeu avec Matthieu Jalibert qui a parfaitement trouvé Louis Bielle-Biarrey, qui a ensuite décalé Geoffrey Cros pour marquer en coin le troisième essai girondin. Avec 21 points d’avance à la pause, l’UBB pouvait voir venir mais l’essentiel était d’aller chercher un quatrième essai et le point de bonus offensif qui va avec. Christophe Urios n’a eu qu’à attendre sept minutes pour voir ses joueurs atteindre cet objectif. Alors que Matthieu Jalibert a joué sur Cameron Woki après une récupération de balle, Louis Bielle-Biarrey a poursuivi sa belle soirée avec un deuxième essai. Mais, s’il devait y avoir une ombre au tableau pour l’UBB, elle est venue sur la transformation de cet essai. En effet, alors qu’il a manqué la cible, Matthieu Jalibert s’est immédiatement plaint d’une cuisse et, visiblement inquiet, a cédé sur le champ sa place à Federico Mori. Sur la route d’une humiliation, les Scarlets ont tenté de réagir et cela s’est matérialisé par un essai de Liam Williams à la 52eme minute. Après une longue séquence de possession, l’arrière gallois est trouvé sur un jeu au pied et est allé aplatir en coin. Alors que les deux équipes ont commencé à vider leur banc de touche, Maxime Lamothe y est allé de son essai peu avant l’heure de jeu.

Bordeaux-Bègles a son destin en mains

Le talonneur a conclu en solitaire une action initiée par une récupération de balle de Santiago Cordero. Dans la foulée, Gareth Davies a profité d’une contre-attaque rondement menée pour inscrire le deuxième et dernier essai des Scarlets dans cette rencontre… auquel Nans Ducuing a répondu cinq minutes après son entrée en jeu. En toute fin de match, Louis Bielle-Biarrey est allé marquer son troisième essai personnel alors qu’il disputait ce dimanche son tout premier match sur la scène européenne. L’arrière de l’UBB a profité d’une passe de Jean-Baptiste Dubié en sortie de mêlée pour marquer en coin. Une rencontre qui aurait pu se terminer sur un score plus lourd si, juste avant la sirène, Santiago Cordero avait vu son essai inscrit au terme d’une course de 40 mètres être validé. Toutefois, l’arbitrage vidéo a mis en lumière une obstruction de Bastien Vergnes Taillefer au départ de l’action. L’arbitre est alors revenu sur une faute galloise en mêlée et à un carton jaune pour le pilier Phil Price. Les Girondins ont alors décidé de pousser une dernière fois mais, obtenant une dernière pénalité, ils ont décidé de mettre un terme au match. Avec cette nette victoire (45-10), Bordeaux-Bègles remonte à la cinquième place de la Poule B et jouera sa qualification pour les huitièmes de finale sur la pelouse des Leicester Tigers, déjà assurés d’en être.



CHAMPIONS CUP - POULE B / 3EME JOURNEE

Vendredi 14 janvier 2022

Castres - Munster : 13-16

Cardiff - Harlequins : 33-36



Samedi 15 janvier 2022

Wasps - Toulouse : 30-22

Connacht - Leicester Tigers : 28-29

Bristol Bears - Stade Français Paris : 28-17



Dimanche 16 janvier 2022

Bordeaux-Bègles - Scarlets : 45-10