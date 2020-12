Toulon sanctionné par l'EPCR



Concernant le match de la Poule A entre les Scarlets et le RC Toulon, les Scarlets ont été considérés vainqueurs et se sont vu attribuer cinq points de classement avec un score de 28-0https://t.co/6PJnKL3GeY



CHAMPIONS CUP - POULE A / 2EME JOURNEE

Vendredi 18 décembre 2020

Samedi 19 décembre 2020

La deuxième journée de la phase de poules de la Champions Cup, disputée ce week-end, est le théâtre de plusieurs forfaits. Les clubs français n’ont pas été épargnés puisque les matchs Glasgow Warriors - Lyon, Toulouse - Exeter et La Rochelle - Bath ont été annulés. Cependant, les pensionnaires du Top 14 peuvent se satisfaire au niveau comptable de l’avoir emporté par forfait sur le score de 28-0 et avec le point de bonus offensif. Pour Toulon en revanche, c’est la soupe à la grimace. Les joueurs du RCT ont refusé de jouer sur la pelouse des Scarlets ce vendredi soir après avoir appris qu’un joueur de la formation galloise a été testé positif au coronavirus. Ainsi, les joueurs de Patrice Collazo, estimant que « les conditions nécessaires n’étaient pas réunies pour la tenue du match », ont décidé de rentrer à Toulon et d'accepter les conséquences sportives de leur décision.« Les joueurs sont rentrés dans la nuit (de vendredi à samedi), et nous ne jouerons pas dimanche. Nous basculons dès à présent sur le match contre Clermont », a affirmé Bernard Lemaître dans un entretien accordé au magazine Midi Olympique face à la volonté de l'EPCR de reporter le match. Le président du RCT est très remonté contre l'organisateur des compétitions européennes de clubs et sa décision de ne pas annuler purement et simplement la rencontre. « L'EPCR a déclaré Toulon forfait dès le moment où ils ont constaté que nous n'étions plus sur place, assure le patron du club varois. Ce qu'ils savaient depuis le milieu de l'après-midi. Le RCT est frustré, bafoué, insulté. » Toulon a eu jusqu’à ce samedi, 13h00, pour étudier un report… mais face au refus obstiné des Toulonnais, la sanction était inévitable et a fini par tomber. Par l'intermédiaire d'un communiqué, l'EPCR a confirmé l'annulation pure et simple de la rencontre et attribué une victoire bonifiée (28-0) aux Scarlets. Une frustration pour le RCT qui avait débuté sa campagne européenne par une victoire (26-14) au Stade Mayol contre les Sale Sharks le week-end dernier.- Montpellier : 33-14- Northampton : 35-19Bordeaux-Bègles - DragonsSale - EdimbourgLa Rochelle - Bath (victoire rochelais 28-0) et Scarlets-Toulon (victoire galloise 28-0) ont été annulés à cause de cas de coronavirus.