Champions Cup (J1) : Courte victoire pour La Rochelle face aux Glasgow Warriors

La Rochelle retrouve avec bonheur la Champions Cup. Finalistes malheureux la saison passée face à Toulouse, les joueurs de Ronan O’Gara ont également effacé le souvenir de la défaite concédée le week-end dernier en Top 14 sur la pelouse du Stade Français Paris après une entame réussie. Mais, face aux Glasgow Warriors, le début de match a été bien plus compliqué pour les Maritimes. Ce sont, en effet, les Ecossais qui ont ouvert le score dès la 8eme minute sur une pénalité de Ross Thompson, consécutive à une entrée par le côté de Romain Sazy sur un ballon porté. Le buteur des Warriors a doublé la mise au quart d’heure de jeu, bonifiant sans trembler une position de hors-jeu sifflée contre Pierre Bourgarit. Le ciel est un peu plus tombé sur la tête des Rochelais quand Arthur Retière a dû quitter la pelouse dès la 24eme minute, évacué sur civière après s’être blessé à un genou.

Glasgow n’a jamais lâché

Heureusement pour le Stade Rochelais, Ross Thompson a manqué la cible du milieu du terrain peu avant la demi-heure de jeu. Ce sont alors que les protégés de Ronan O’Gara ont trouvé les clés pour mettre en difficulté la défense de Glasgow. Sur une touche à cinq mètres, les Rochelais ont mis en place un ballon porté qui a ouvert la voie à Réda Wardi. Le pilier n’a pas manqué l’occasion d’aplatir avant de voir Ihaia West mettre son équipe devant au tableau d’affichage. Un écart à la pause qui a même atteint quatre points grâce à une pénalité du buteur néo-zélandais. Une réussite qui ne s’est pas poursuivie au retour des vestiaires, le futur joueur de Toulon manquant le coche à la 47eme minute. Une occasion que les Rochelais auraient pu regretter. En effet, quatre minutes plus tard, Josh McKay a redonné l’avantage aux Warriors. Présent en bout de ligne après un jeu au large rapide, l’arrière de l’équipe écossaise a pu aplatir de justesse pour redonner trois longueurs d’avance à sa formation.

La Rochelle assure la victoire

Toutefois, le vent a vite changé de direction avec le carton jaune reçu par Rory Darge à la suite d’un faute sur un ballon porté. Une supériorité numérique dont La Rochelle a tiré parti en seulement deux minutes. Enchaînant les temps de jeu grâce à ses avants, le club charentais a pu déséquilibrer la défense écossaise. Combinant parfaitement avec Grégory Alldritt, Eneriko Buliruarua a permis à son club de reprendre l’ascendant au score à un peu plus de 20 minutes de la sirène. Dans la foulée, Ihaia West a donné plus d’assurance à La Rochelle, l’écart passant à un essai transformé. Les Rochelais ont continué leur travail de sape mais ont manqué de précision dans le dernier geste, Victor Vito gâchant une occasion d’essai à dix minutes du terme de la rencontre sur un en-avant. Le bonus défensif se dessinant, les Warriors ont essayé d’aller chercher le match nul sur la dernière action mais sans réussite. Sans forcément convaincre, La Rochelle lance sa saison européenne sur un succès important à domicile (20-13) et s’installe dans le peloton de tête de la Poule A.



CHAMPIONS CUP - POULE A / 1ERE JOURNEE

Vendredi 10 décembre 2021

Northampton Saints - Racing 92 : 14-45



Samedi 11 décembre 2021

Leinster - Bath : 45-20

Clermont - Ulster : 23-29

Exeter Chiefs - Montpellier : 42-6



Dimanche 12 décembre 2021

Ospreys - Sale Sharks : 13-21

La Rochelle - Glasgow Warriors : 20-13