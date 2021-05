Champions Cup (Finale) : Les réactions de Toulouse après la victoire

Romain Ntamack (demi d’ouverture)



« C’est incroyable parce qu’on savait que les finales, ça se jouait à rien du tout. Encore une fois, ça l’a démontré ce (samedi) soir. Il y a rien qui est acté avant le match, on le savait. On savait très bien que les Rochelais allaient vendre leur peau comme ils l’ont fait aujourd’hui (samedi). Je pense que s’ils gagnent à la fin, il y a rien à dire aussi mais ça se joue sur des petits trucs qu’on ne peut pas maîtriser. Et je voudrais leur dire mes félicitations pour tout ce qu’ils ont fait. La cinquième étoile, elle est là. Avant le début de la saison, si on nous avait dit qu’on allait soulever la coupe à la fin, je pense qu’on n’y aurait pas cru. Vu notre parcours, je pense qu’il y a peu de monde qui avait misé sur nous, à part nous et l’ensemble du club. Le parcours est beau, la finale à Twickenham avec un peu de public est belle. C’est génial, c’est super ! »



Maxime Médard (arrière)



« C’est magique parce que ça faisait plus de dix ans qu’on n’était pas revenus en finale. On revient, on gagne, c’est chouette ! C’est sur que, sur le contenu, ce n’est pas top mais il y a cette génération qui arrive et qui est magnifique. Ils vont gagner plein de titres. Moi, je suis content car je suis sur la fin mais ils vont en gagner d’autres. »



Matthis Lebel (ailier)



« Là, tout de suite, c’est difficile de réaliser mais on sait qu’on a écrit une page de l’histoire du club et peut-être de la Coupe d’Europe car on est les premiers à avoir cinq étoiles. On ne peut être que fiers de nous. C’était dur cette finale. En première mi-temps, c’était vraiment compliqué et même la deuxième. Mais il y a un peu plus de chance en deuxième mi-temps, on est contents. »



Juan Cruz Mallia (centre)



« En vérité, c’est absolument incroyable ! Je n’ai pas eu la malchance de me blesser, j’ai été intégré à l’équipe et je dois reconnaitre qu’en arrivant avec le statut de joker, je m’attendais à jouer. Mais tout le monde a été vraiment génial avec moi et, en fin de compte, je me retrouve à jouer en finale et à marquer à cette occasion. »



Cyril Baille (pilier)



« C'est énorme ! On a laissé les copains à la maison, je pense surtout à Julien Marchand. C'est dur pour eux et pour nous aussi. C'est le fruit de notre travail cette année. On s'est accroché. Respect aussi à La Rochelle, ils ont fait leur match à quatorze. Avec Antoine Dupont, on se connaît depuis tout petit. Ce genre de truc, ça m'a fait...C'est énorme. »



Sources : beIN Sports, France Télévisions