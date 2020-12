Challenge Cup (J2) : Pau et ses jeunes s'inclinent chez les London Irish

CHALLENGE CUP / 2EME JOURNEE

Vendredi 18 décembre 2020

Samedi 19 décembre 2020

Dimanche 20 décembre 2020

Il n’y a pas eu d’exploit pour Pau lors de la deuxième journée de la phase préliminaire de la Challenge Cup. En déplacement sur la pelouse des London Irish, et avec une équipe composée de sept joueurs du centre de formation (Rayne Barka, Nicolas Corato, Thibault Debaes, Baptiste Couchinave, Eoghan Barrett, Hugo Le Gall et Hubert Texier), les Vert et Blanc se sont logiquement inclinés (26-17). Les Palois étaient pourtant dans le coup jusqu’en fin de première période, moment où le score était de parité avec un essai transformé de chaque côté. Le tournant du match est intervenu à la 35eme minute quand l’ailier droit londonien James Stokes a marqué son deuxième essai. Le trois-quarts centre londonien Phil Cokanasiga a enfoncé un peu plus la Section dans les ultimes secondes. Quant à Paddy Jackson, il s’est chargé de faire le boulot au pied en convertissant trois des quatre transformations qu’il a tentées. La seconde période a été bien plus calme. Du côté de la Section, Thibault Debaes a inscrit son premier essai chez les professionnels en toute fin de match. Pas suffisant. Les London Irish, eux, ont assuré le point de bonus offensif par un quatrième essai et rejoignent les Ospreys en tête du classement avec dix points. Huitième avant la rencontre, Pau glisse au neuvième rang.Castres -: 17-26Brive -: 16-18Benetton Trévise -: 0-28 (par forfait)Bayonne -: 20-28Worcester Warriors -: 29-38- Stade Français Paris : 28-0 (par forfait)- Pau : 26-17Les huit premiers à l'issue des quatre journées se qualifieront pour les huitièmes de finale, où ils rencontreront huit équipes reversées de la Champions Cup.