Challenge Cup (J2) : Leicester trop fort pour Bayonne, le Stade Français Paris a préféré ne pas aller à Cardiff

Match perdu pour le Stade Français Paris

CHALLENGE CUP / 2EME JOURNEE

Vendredi 18 décembre 2020

Samedi 19 décembre 2020

Dimanche 20 décembre 2020

Bayonne a confirmé son début de saison européenne difficile. Tenus en échec le week-end dernier sur la pelouse des Zebre, les joueurs de Yennick Bru ont chuté sur leur pelouse du Stade Jean-Dauger face aux Leicester Tigers. Si Gaëtan Germain a ouvert la marque après sept minutes de jeu, la réponse anglaise est venue deux minutes plus tard par l’essai signé Tommy Reffell. Alors que les deux buteurs se sont répondus, Dan Kelly a corsé l’addition peu avant la demi-heure de jeu mais, avec deux cartons jaunes en deux minutes, Leicester a ouvert la porte et Hugo Zabalza a inscrit le premier essai bayonnais de la rencontre juste avant la mi-temps. Trop indisciplinés, les Basques ont offert à Zack Henry deux opportunités de creuser l’écart avant que l’ancien Clermontois et Rochelais Kini Murimurivalu ne se signale à l’heure de jeu. Après le carton jaune reçu par Cyle Brink, André Gorin a ramené l’Aviron Bayonnais à huit longueurs avec un peu plus de dix minutes à jouer mais la décision était faite. Leicester signe sa deuxième victoire en deux match (20-28) et fait un pas vers les huitièmes de finale alors que Bayonne devra cravacher lors de la phase retour pour y croire.Ce dimanche, le Stade Français Paris devait se déplacer sur la pelouse des Cardiff Blues. Mais, ce samedi, l’EPCR a communiqué sur l’annulation pure et simple de la rencontre. En effet, alors que la rencontre entre le Benetton Trévise et Agen a été annulée à la suite de la découverte de cas de coronavirus dans l’effectif italien, le club parisien a préféré renoncer à la rencontre disputée dans la capitale du pays de Galles. En effet, le Benetton Trévise a affronté le Stade Français Paris le week-end dernier et, par précaution, les dirigeants parisiens ont préféré ne pas faire le déplacement. En conséquence, et en cohérence avec les décisions récemment prises dans des cas similaires, l’EPCR a annulé purement et simplement la rencontre en accordant une victoire bonifiée (28-0) aux Cardiff Blues. Déjà nettement battu lors de la 1ere journée, le Stade Français Paris a sans doute déjà dit adieu à un avenir européen à l’issue de cette phase préliminaire.Castres -: 17-26Brive -: 16-18Benetton Trévise -: 0-28 (par forfait)Bayonne -: 20-28Worcester Warriors -: 29-38- Stade Français Paris : 28-0 (par forfait)London Irish - PauLes huit premiers à l'issue des quatre journées se qualifieront pour les huitièmes de finale, où ils rencontreront huit équipes reversées de la Champions Cup.