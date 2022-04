Challenge Cup (Huitièmes de finale) : Toulon se qualifie aux dépens du Benetton Trévise

Il y aura bien deux clubs français en quarts de finale de la Challenge Cup. Alors que Lyon a pris le meilleur sur les Worcester Warriors ce vendredi, Toulon a fait de même su sa pelouse à l’occasion de la réception du Benetton Trévise. Si Rhyno Smith a ouvert le score pour la formation transalpine sur pénalité au bout de cinq minutes, les internationaux du RCT ont fait parler la poudre. Dans la foulée, Gabin Villière est allé aplatir le premier essai de la rencontre avant que Charles Ollivon ne fasse de même peu avant la demi-heure de jeu. Une pénalité de Louis Carbonel a finalement permis au club de la Rade de retrouver son vestiaire avec une marge de quatorze points et une supériorité numérique. En effet, Nicolas Tetaz Chaparro a écopé d’un carton jaune juste avant la mi-temps.

Carbonel a tiré Toulon d’un mauvais pas

Le Benetton Trévise n’avait toutefois pas dit son dernier mot dans cette rencontre. Une fois revenus à quinze contre quinze les Italiens ont mis en difficulté la défense toulousaine, qui a cédé deux fois en l’espace de huit minutes. Tommaso Menoncello a donné le ton avant d’être imité par Monty Ioane. A l’heure de jeu, les deux formations se sont retrouvées à égalité. C’est alors que l’indiscipline a plombé les ambitions des Italiens. En moins d’un quart d’heure, Louis Carbonel a passé pas moins de quatre pénalités. Puis, en toute fin de match, Jules Coulon a donné plus de matière au succès du RCT (36-17). Une victoire qui permet aux hommes de Franck Azéma de disputer leur quart de finale au Stade Mayol, avec les London Irish qui feront le déplacement dans le Var.



CHALLENGE CUP / HUITIEMES DE FINALE

Vendredi 15 avril 2022

London Irish - Castres : 64-27

Biarritz - Wasps : 29-39

Lyon - Worcester Warriors : 31-17

Newcastle Falcons - Glasgow Warriors : 17-27



Samedi 16 avril 2022

Toulon - Benetton Trévise : 36-17

Gloucester - Northampton Saints : 31-21

Edimbourg - Bath : 41-19



Dimanche 17 avril 2022

14h00 : Saracens - Cardiff



QUARTS DE FINALE

Vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8 mai 2022

Lyon - Glasgow Warriors

Edimbourg - Wasps

Gloucester - Saracens ou Cardiff

Toulon - London Irish