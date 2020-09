Challenge Cup (Demi-finales) : Vainqueur de Leicester, Toulon rejoint Bristol en finale

Toulon a droit à une troisième chance d’ajouter la Challenge Cup à son palmarès. Après ses défaites face à Cardiff en 2019 puis face à Biarritz en 2012, le RCT va bien affronter Bristol le 16 octobre prochain sur la pelouse du Stade Maurice-David d’Aix-en-Provence. Pour cela, les joueurs de Patrice Collazo n’ont que très rarement tremblé face aux Leicester Tigers sur leur pelouse du Stade Mayol. Si George Ford a ouvert le score d’une pénalité de 48 mètres, ce sont bien les Toulonnais qui ont fait le jeu et dès la 8eme minute, à la suite d’un ballon gratté par Sergio Parisse, Bryce Heem a résisté à l’ancien Rochelais Kini Murimurivalu pour aplatir le premier essai du match. Si Louis Carbonel a été solide au pied, Gabin Villière a donné plus de relief au score du RCT à la 20eme minute quand, à la suite d’un ballon perdu par Murimurivalu, l’ailier toulonnais a fait un festival dans la défense des Tigers pour aplatir. Il a fallu attendre les derniers instants du premier acte pour voir l’ancien Montpelliérain Nemani Nadolo aplatir en coin le premier essai de Leicester.

Toulon ne s’est jamais inquiété

Maladroit au pied dans le jeu et loin d’être irréprochable sur les tirs au but, George Ford a su ramener les Tigers à six longueurs d’entrée de deuxième période mais, à la suite d’un ballon porté, le RCT a remis un coup d’accélérateur. En effet, peu avant l’heure de jeu à la suite d’une touche, Sergio Parisse a pu sortir le ballon pour lancer un Facundo Isa lancé qui a aplati en force le troisième essai toulonnais. Mais ce qui a définitivement handicapé Leicester, c’est le carton jaune reçu par Tomas Lavanini pour un plaquage en retard sur Louis Carbonel que l’arbitre a immédiatement sanctionné. Dans la foulée et après une action au long cours, Paia’aua a su trouver une faille dans la défense adverse pour servir d’une chistera Gabin Villière qui a pu signer son doublé. Avec 20 points d’avance, les Toulonnais ont pu voir venir mais ils ont tout de même dû serrer les rangs, terminant le match à quatorze après le carton jaune reçu par Sergio Parisse pour avoir écrouler volontairement un maul. Une supériorité numérique qui a fait les affaires du bien nommé Harry Potter qui, malgré trois défenseurs toulonnais, a su aplatir le deuxième essai des Tigers, qui s’inclinent logiquement (34-19). Toulon pourra conclure quasiment à domicile cette épopée durant laquelle, pour le moment, ils sont invaincus.



CHALLENGE CUP / DEMI-FINALES

Vendredi 25 septembre 2020

Bristol (2) - Bordeaux-Bègles (3) : 37-20 (ap)



Samedi 26 septembre 2020

Toulon (1) - Leicester (4) : 34-19



FINALE

Vendredi 16 octobre 2020

21h00 : Toulon (1) - Bristol (2)