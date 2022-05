Challenge Cup (Demi-finales) : Toulon domine les Saracens et affrontera Lyon en finale

⏱ 80' | 25-16 𝗗𝗜𝗥𝗘𝗖𝗧𝗜𝗢𝗡 𝗠𝗔𝗥𝗦𝗘𝗜𝗟𝗟𝗘 !!! 🔥

Ils l'ont fait !! Le RCT va en finale à Marseille pour affronter le LOU au Stade Vélodrome ! Quel match !! 🔴⚫#RCTSAR pic.twitter.com/faVWiHb22E

— RCT - RC Toulon (@RCTofficiel) May 14, 2022

Toulon solide en deuxième période

CHALLENGE CUP / DEMI-FINALES

Samedi 14 mai 2022

FINALE

Vendredi 27 mai 2022

La Challenge Cup va rester en France ! Alors que Montpellier est le tenant du titre de la « petite » Coupe d’Europe de rugby, deux clubs du Top 14 vont en découdre le 27 mai prochain à Marseille pour le titre. En effet, quelques heures après la victoire de Lyon face aux Wasps, Toulon a pris le meilleur sur les Saracens à Mayol. Une rencontre que les Varois ont démarré tambour battant. Dès la 3eme minute, Gabin Villière est allé aplatir le premier essai de cette demi-finale. Présent à la réception d’un jeu au pied de Baptiste Serin, Louis Carbonel a pu jouer sur son ailier mais la défense des Sarries a pu intervenir. Le jeu a alors rebondi et le demi d’ouverture du RCT a pu rejouer sur son ailier, qui a aplati en coin. Après une pénalité d’Owen Farrell, les Saracens se sont relancés au quart d’heure de jeu sur un coup du sort. Après un poteau du buteur anglais, le dégagement de Baptiste Serin a été contré par Ben Earl qui, ayant bien suivi, a aplati devant un public toulonnais médusé.Peu avant la demi-heure de leu, les Londoniens ont creusé l’écart grâce au pied d’Owen Farrell mais c’est alors que les Sarries ont baissé de pied. Après une pénalité puis un échec au pied de Louis Carbonel, Gabin Villière a permis au RCT de virer en tête à la pause. A l’issue d’une action collective, Cornell du Preez a pu fixer la défense adverse et servir sur un plateau l’ailier international, qui a offert deux points d’avance à la pause au club varois. Au retour sur la pelouse, les Saracens ont manqué l’occasion de reprendre l’avantage sur une pénalité longue distance d’Elliot Daly alors que Louis Carbonel, lui, n’a pas manqué la cible. Owen Farrell a rétabli l’écart de deux points à l’heure de jeu mais c’était avant le festival de Jiuta Wainiqolo. Le Fidjien, lancé par Duncan Paia’aua, a mystifié la défense des Sarries pour aplatir l’essai qui a libéré le Stade Mayol. Dans la foulée, Louis Carbonel a donné plus d’air au RCT, qui n’a pas été inquiété par les Saracens dans le dernier quart d’heure. Toulon s’impose (25-16) et va disputer sa quatrième finale de Challenge Cup, avec l’espoir de remporter le trophée pour la première fois.- Wasps : 20-18- Saracens : 25-16Lyon - Toulon