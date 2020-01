Challenge Cup : Castres en quarts de finale

Quand Kockott joue les héros



Un match complètement fou et c'est le @CastresRugby qui s'impose avec le bonus contre les @WorcsWarriors 👏

Un triplé de @RoryKockott pour les Tarnais qui remportent la Poule 1 et se qualifient pour les quarts ! 🏉🏉🏉 pic.twitter.com/hm8q6wLLD1



— Challenge Cup France (@ChallengeCup_FR) January 17, 2020

Castres disputera les quarts de finale de la Challenge Cup., sans toutefois avoir l'assurance de recevoir. Les Castrais ont pourtant dû batailler avant d'obtenir la délivrance, venue de trois essais de Rory Kockott et de deux autres, tout aussi précieux de Hounkpatin et Delaporte. C'est même une remontada assez folle qu'a dû réussir Castres pour pouvoir renverser la vapeur face aux Warriors.Il faut dire que le CO semblait bien mal embarqué, avec un retard de 15 points (27-12) en tout début de seconde mi-temps après que Weir a transformé un essai de Heaney, comme il avait déjà ajouté deux points un peu plus tôt à ceux de Shilcock et Mama. Cela ne sentait alors pas bon du tout pour les Tarnais, sauvés par un Kockott aussi inspiré au pied (quatre transformations réussies) que dans un grand jour à la finition des actions, avec ce triplé somptueux. Grand artisan de cette qualification presque inespérée, le demi de mêlée a été le grand artisan de cette victoire synonyme d'aventure qui continue en Challenge Cup pour le 12eme du Top 14. Une sacrée belle éclaircie dans la grisaille qui enveloppe Castres depuis le début de la saison.