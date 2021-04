Challenge Cup - Agen : Taulagi ne portera plus le maillot du SUA

Taulagi vers Montauban

Le calice jusqu’à la lie cette saison pour Jamie-Jerry Taulagi avec Agen. Alors que le club du Lot-et-Garonne n’a pas remporté le moindre match en Top 14 depuis le coup d’envoi de l’exercice 2020-21, l’arrière (ou ailier) va se retrouver en vacances anticipées dès le début du mois d’avril. En effet, il a été suspendu pour dix semaines ce mercredi par l’EPCR, l’organisateur des Coupes d’Europe, suite à son expulsion à la 62eme minute lors du huitième de finale perdu 29-16 contre Trévise le week-end dernier en Challenge Cup.Selon le barème de la Commission de discipline, Taulagi aurait pu écoper de treize semaines de suspension, mais l’instance a décidé de réduire la peine, car le joueur a « plaidé coupable et éprouvé des remords ».Sa suspension ne lui permettra donc pas de rejouer avant la semaine du 14 juin, soit une semaine après la fin de la saison régulière de Top 14. Presque mathématiquement relégué en Pro D2, avec ses 30 points de retard sur l’avant-dernier à six journées de la fin, Agen jouera son dernier match le 5 juin sur la pelouse du LOU, et ne jouera évidemment pas les phases finales.L'aventure agenaise n'aura donc duré que deux saisons (15 mats et 2 essais en 2019-20) pour Taulagi, car selon Midi Olympique, il aurait déjà signé pour les deux prochaines saisons à Montauban, actuel dixième de Pro D2.