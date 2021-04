Challenge Cup (8emes de finale) : Le Benetton Trévise écarte Agen

Fin du match à Trévise. @agen_rugby s'incline 29 à 16 dans ce 8ème de finale de @ChallengeCup_FR face à @BenettonRugby.

🇮🇹 29-16 🇫🇷#BENvSUA pic.twitter.com/MRWD2pYoEJ



— SUA LG (@agen_rugby) April 3, 2021

Agen doit se remettre au championnat

CHALLENGE CUP / HUITIEMES DE FINALE

Vendredi 2 avril 2021

Montpellier

Samedi 3 avril 2021

Agen

Dimanche 4 avril 2021

QUARTS DE FINALE

Matchs les 9, 10 et 11 avril 2021

Montpellier

Duel de mauvais élèves entre le Benetton Trévise et Agen. La formation italienne et le SUA, qui n’ont pas gagné le moindre match depuis le début de la saison dans leurs championnats respectifs, se sont affrontés ce samedi en huitième de finale du Challenge Cup. Huitième de finaliste de la compétition grâce à une victoire par forfait en décembre contre son adversaire du jour, Agen avait l’occasion de décrocher un précieux sésame et ainsi faire le plein de confiance dans une saison cauchemar. C’est raté. La lanterne rouge de Top 14 s'est lourdement inclinée (29-16). Elle a pourtant inscrit les premiers points sur la pelouse du Stadio Monego grâce à un essai de son pilier gauche Malino Vanai dès la première minute. Il a fallu vingt minutes aux joueurs de Trévise pour répondre.Après trois points supplémentaires inscrits de chaque côté, le capitaine Dewaldt Duvenage, bien servi par son ailier côté gauche, a trouvé un espace et est allé aplatir au terme d’une course entamée avant la ligne des 22 mètres. Dès lors, les locaux n’ont plus été rejoints malgré deux pénalités de l’espoir signées Hugo Verdu (50eme, 55eme). Grâce à trois essais inscrits en seconde période dont deux dans le dernier quart du match par Juan Ignacio Brex et Edoardo Padovani, le Benetton Trévise a augmenté son avance. Agen, qui jouait là son centième match de Challenge Cup, ne s’est pas facilité la tâche. Le SUA a terminé à quatorze contre quinze après l’expulsion de son ailier gauche Jamy-Jerry Taulagi à l’heure de jeu. Son parcours européen étant terminé après une victoire et deux défaites, Agen va se concentrer sur le championnat pour essayer de gagner au moins un match avant de filer en Pro D2. De son côté, le Benetton Trévise se déplacera à Montpellier le week-end prochain lors des quarts de finale.Zebre -: 27-35- Cardiff Blues : 41-35- Glasgow Warriors : 26-21Ospreys -: 24-28: 29-16Dragons - Northampton SaintsLeicester Tigers - ConnachtHarlequins - UlsterBath - London Irish- Benetton TréviseLeicester Tigers ou Connacht - Newcastle FalconsDragons ou Northampton Saints - Harlequins ou Ulster